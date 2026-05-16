Найденов похвали Генерала от "Люлин": Не слугуваше и не беше допуснат до efbet Лига

Спомоществователят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се изказа положително за вече бившия футболен рефер Димитър Буров. Генерала от "Люлин" сложи край на кариерата си вчера с мача Беласица - Фратрия във Втора лига, като след края на двубоя софиянецът подари фланелката си на петричката публика, за което Sportal.bg вече съобщи.

"А! Ето един истински съдия! Разбира се, корумпетата и Las Cucarachas не го допуснаха до Ефбет лига, защото Буров не приемаше инфлуенсърства, не приемаше да слугува, не приемаше онова “помогни им малко”, не приемаше подкупи,….той си свиреше истински, каквото види и каквото прецени.



Буров притежаваше и едно много важно качество, което 99,3 % от сегашните съдии не притежават- смелост. Него не го беше страх от некви селски спортни директорчета и деятели да му влизат в съдийската стая и да му нареждат, не го беше страх от домакинска публика, не го беше страх от подскачащи президентчета по тъча …бо̀леше го фара, той си беше съдия.



Ако питаме Las Cucarachas сега, защо Буров не получи достъп до Ефбет лига, ще започнат: ама не е подготвен физически, технически, ментално… ще чуем всякакви увъртания. Истината е следната: него не можеха да го командват и за това му бяха сложили таван Б група.



Да уточня: Буров нито го познавам, нито най-вероятно някога ще го познавам. Просто 10 г му наблюдавам съдийството от А окръжна до Втора лига. Евала, Майсторе!", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.