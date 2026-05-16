Групата на ЦСКА за дербито срещу Левски

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния сблъсък срещу Левски от петия кръг на плейофите в efbet Лига. Дербито стартира в 16:00 часа на стадион "Васил Левски".

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 17. Анжело Мартино, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой