  • 16 май 2026 | 10:25
Бивш нападател на ЦСКА ще играе на Мондиал 2026

Хаити обяви състава си за Световното първенство през лятото, като капитанът и бивш футболист на българския Царско село Джони Пласид и бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон бяха включени в списъка.

Френският треньор Себастиен Мин избра опитен състав, воден от 38-годишния вратар Пласид, който играе за Бастия, докато халфът на Улвърхамптън Жан-Рикнер Белегард е сред най-разпознаваемите футболисти на тима, базирани в Европа.

Назон, който има 44 гола, също беше селектиран, след като изигра ключова роля в квалификациите. Нападателят от иранския клуб Естеглал вкара шест пъти през кампанията.

Състав на Хаити:

Вратари: Джони Пласид, Александър Пиер, Жозу Дюверже

Защитники: Карленс Аркус, Вилгуенс Поген, Дюк Лакроа, Мартин Експериенс, Жан-Кевин Дюверн, Рикардо Аде, Ханес Делкроа, Кийто Термонси

Полузащитници: Левертън Пиер, Карл-Фред Сейнт, Данли Жан-Жак, Жан-Рикнер Белегард, Уудънски Пиер, Симон Доминик

Нападатели: Луициус Дидсън, Рубен Провидънс, Жозу Казимир, Дерик Етиен, Уилсън Изидор, Дюкенс Назон, Францди Пиеро, Ясин Форчън, Лени Джоузеф.

