Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА с важна информация за новата порция билети за финала

ЦСКА с важна информация за новата порция билети за финала

  • 15 май 2026 | 15:30
  • 1050
  • 0
ЦСКА с важна информация за новата порция билети за финала
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

ЦСКА публикува на официалния си сайт официално съобщение относно получените билети за сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски" за предстоящия на 20 май от 19:00 часа финал за Sesame Купа на България

Пускат допълнителните билети за ЦСКА само на каса пред Националния стадион
Пускат допълнителните билети за ЦСКА само на каса пред Националния стадион

"Армейци, след поредно настояване от страна на ЦСКА, организаторът на финала за Купата на България – Българската професионална футболна лига, все пак взе решение да отпусне ограничена (макар и недостатъчна) бройка билети за „армейските“ фенове за предстоящия сблъсък срещу Локомотив (Пловдив).

Финалът ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Веднага след официално потвърждение от страна на БПФЛ на разположение за фенове на ЦСКА ще са билети в блокове 9, 10 и половината от 11 от Сектор А, които са на цена от 20 евро (39,12 лева).

Притежателите на сезонни карти за Сектор А за мачовете на ЦСКА ще могат да закупят с предимство до 2 (ДВА) билета до 18 май (понеделник) включително (или до изчерпване на количествата): На билетните каси пред Националния стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч., с изключение на 16 май); В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

При останали свободни количества, те ще бъдат пуснати в свободна продажба на 19 май (вторник) онлайн в системата на Eventim, на касите на ул. „Гурко“ и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12. Както е известно, билетите за останалите сектори, предназначени за привърженици на ЦСКА – Г и В, бяха изкупени за броени минути.

САМО ЦСКА! НАПРЕД КЪМ КУПАТА!", написаха "червените".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Двама наказани в Павликени преди срещата с Левски

Двама наказани в Павликени преди срещата с Левски

  • 15 май 2026 | 13:23
  • 608
  • 0
Левски 2007 получи подарък от Спартак (Плевен)

Левски 2007 получи подарък от Спартак (Плевен)

  • 15 май 2026 | 13:21
  • 1208
  • 3
Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 19639
  • 91
Никола Ангелов от Национал U18 спечели наградата за най-красив гол на месец април

Никола Ангелов от Национал U18 спечели наградата за най-красив гол на месец април

  • 15 май 2026 | 12:24
  • 565
  • 0
Ботев (Пловдив) с нова позиция за ТВ правата

Ботев (Пловдив) с нова позиция за ТВ правата

  • 15 май 2026 | 12:07
  • 1141
  • 6
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 19492
  • 79
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 19639
  • 91
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 1008
  • 1
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 13375
  • 48
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 29529
  • 143
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 10708
  • 8
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 19492
  • 79