ЦСКА с важна информация за новата порция билети за финала

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

ЦСКА публикува на официалния си сайт официално съобщение относно получените билети за сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски" за предстоящия на 20 май от 19:00 часа финал за Sesame Купа на България.

Пускат допълнителните билети за ЦСКА само на каса пред Националния стадион

"Армейци, след поредно настояване от страна на ЦСКА, организаторът на финала за Купата на България – Българската професионална футболна лига, все пак взе решение да отпусне ограничена (макар и недостатъчна) бройка билети за „армейските“ фенове за предстоящия сблъсък срещу Локомотив (Пловдив).



Финалът ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Веднага след официално потвърждение от страна на БПФЛ на разположение за фенове на ЦСКА ще са билети в блокове 9, 10 и половината от 11 от Сектор А, които са на цена от 20 евро (39,12 лева).



Притежателите на сезонни карти за Сектор А за мачовете на ЦСКА ще могат да закупят с предимство до 2 (ДВА) билета до 18 май (понеделник) включително (или до изчерпване на количествата): На билетните каси пред Националния стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч., с изключение на 16 май); В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).



При останали свободни количества, те ще бъдат пуснати в свободна продажба на 19 май (вторник) онлайн в системата на Eventim, на касите на ул. „Гурко“ и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12. Както е известно, билетите за останалите сектори, предназначени за привърженици на ЦСКА – Г и В, бяха изкупени за броени минути.



САМО ЦСКА! НАПРЕД КЪМ КУПАТА!", написаха "червените".