Пускат допълнителните билети за ЦСКА само на каса пред Националния стадион

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов говори пред репортерите след срещата с Локомотив (Пловдив) и полицията. След нея стана ясно, че феновете на "армейците" ще получат още два блока и половина в сектор А. Важната подробност е, че допълнителните пропуски ще се продават единствено на каса пред стадион "Васил Левски".

"Беше ни отпусната част от сектор А, за което сме благодарни. Надяваме се на един футболен празник. Феновете на Локомотив (Пловдив) имаха възможност да напълнят сектора тези дни. Изкупиха някаква малка част.

Договорката беше, ако не се изкупи по-голяма част от тях, да ни се отпуснат на нас и това се случи. Решението е окончателно, ще бъдат отпуснати на каса пред стадион “Васил Левски”, каза Вангелов.