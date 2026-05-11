На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

  • 11 май 2026 | 13:18
  • 869
  • 0
Тази седмица предстои да се проведе 24-часовата надпревара на „Нюрбугринг-Нордшлайфе“, в която за първи път ще участва и четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен. Нидерландецът вече направи няколко старта на Зеления ад от есента на миналата година насам, което предизвика огромен интерес към състезанията от сериите NLS.

Монтоя: Ред Бул и Форд трябва да притиснат Верстапен заради Мерцедес

Тази притегателна сила на Верстапен се усеща и в пълна сила преди 24-часовата надпревара, тъй като за първи път в нейната история билетите за нея са напълно разпродадени. Това означава, че абсолютно всички фен зони около дългата 25 километра писта ще бъдат препълнени със запалянковци, които, разбира се, няма само да гледат състезанието, а и ще се веселят с музика и други неща.

Тренировките и квалификациите на „Нюрбургринг“ стартират в четвъртък, а самото състезание ще започне в 16:00 българско време в събота. Записани за участие са общо 161 коли. Верстапен ще дели един автомобил от водещия клас SP9, в който участват GT3 коли, с Дани Хункадея, Лукас Ауер и Жул Гунон.

Снимки: Red Bull Content Pool

