На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

Тази седмица предстои да се проведе 24-часовата надпревара на „Нюрбугринг-Нордшлайфе“, в която за първи път ще участва и четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен. Нидерландецът вече направи няколко старта на Зеления ад от есента на миналата година насам, което предизвика огромен интерес към състезанията от сериите NLS.

Тази притегателна сила на Верстапен се усеща и в пълна сила преди 24-часовата надпревара, тъй като за първи път в нейната история билетите за нея са напълно разпродадени. Това означава, че абсолютно всички фен зони около дългата 25 километра писта ще бъдат препълнени със запалянковци, които, разбира се, няма само да гледат състезанието, а и ще се веселят с музика и други неща.

Weekend tickets and race tickets for the 24 Hours of Nürburgring have sold out for the first time in history 👀



— Autosport (@autosport) May 11, 2026

Тренировките и квалификациите на „Нюрбургринг“ стартират в четвъртък, а самото състезание ще започне в 16:00 българско време в събота. Записани за участие са общо 161 коли. Верстапен ще дели един автомобил от водещия клас SP9, в който участват GT3 коли, с Дани Хункадея, Лукас Ауер и Жул Гунон.

