  Чиликов: След мача с Миньор ще мислим за бъдещето

Чиликов: След мача с Миньор ще мислим за бъдещето

  • 15 май 2026 | 20:49
Наставникът на Дунав (Русе) Георги Чиликов говори след загубата от Янтра (Габрово), което е първа за "драконите" през сезона. Поражението обаче не помрачи празника на русенци, които получиха златните медали за шампион на Втора лига.

"Естествено, че трябва да кажем, че това е най-слабият ни мач. С две думи - неконцентрирани хора. Притеснени, не знам от какво. Много брак, много грешки, но няма значение в крайна сметка, изпълнили сме си целта. Явно мотивацията и желанието са били под необходимото, но няма значение. Искам да поздравя Янтра за победата и за баража, който най-вероятно ще играят. Поздравявам всички отбори в групата, направиха страхотен сезон всички, една добра конкуренция срещу добри отбори с добри треньори.

В крайна сметка ние сме победителите и сега е време да празнуваме. Концентриран съм само за мача с Миньор, след това бъдещето ще го мислим. В момента имаме концентрация за още един двубой, колко ще сме концентрирани е друга тема, но те са професионалисти, трябва да изпълняват задълженията си. Днес не го видях това, няма какво да се лъжем. Целия сезон бяха перфектни в отношение, но днес бяха разконцентрирани, за което има причини, естествено.

Трябва да благодарим на феновете, навсякъде бяха с нас. Дунав ще играе в efbet Лига, това е най-важното за тях. Без публика не става нищо за футбола, знаете. Благодарности и най-важното е, че Дунав е в efbet Лига", каза бившият национал.

