Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав 0:1 Янтра, ранен гол за гостите

Дунав 0:1 Янтра, ранен гол за гостите

  • 15 май 2026 | 18:17
  • 939
  • 3

Отборите на Дунав и Янтра играят при 0:1 в мача помежду си от 33-ия кръг на Втора лига. Милчо Ангелов откри резултата още в третата минута.

Домакините вече си осигуриха титлата на Втора лига и след края на мача ще бъдат наградени, докато Янтра е втори и се бори за място на баража с тим от елита.

Резултатът бе открит още в третата минута, когато след удар на Велислав Боев Ангелов бе най-съобразителен, за да прати топката в мрежата.

ДУНАВ 0:1 ЯНТРА
0:1 Ангелов (3)

ДУНАВ: 1. Младенов, 81. Дилчовски, 26. Хаджиев, 22. Предев, 88. Тодоров, 11. Минчев, 14. Апостолов, 84. Руфе, 10. Бойчев, 16. Тодоров, 18. Кейта

ЯНТРА: 1. Василев, 5. Георгиев, 22. Боев, 7. Бабалиев, 16. Енчев, 4. Иванов, 15. Райнов, 17. Ганчев, 10. Ангелов, 6. Казаков, 71. Иванов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

  • 15 май 2026 | 19:45
  • 15418
  • 27
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 1181
  • 2
30 години от единствения български гол на европейски финал

30 години от единствения български гол на европейски финал

  • 15 май 2026 | 18:35
  • 2976
  • 5
БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

  • 15 май 2026 | 18:34
  • 2249
  • 4
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 6318
  • 21
Велик вратар не помни срещите с България - Зума му вкарва две дузпи в един мач

Велик вратар не помни срещите с България - Зума му вкарва две дузпи в един мач

  • 15 май 2026 | 16:47
  • 2948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

  • 15 май 2026 | 19:45
  • 15418
  • 27
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 6318
  • 21
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 1181
  • 2
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 10238
  • 4
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 37745
  • 158
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 14396
  • 9