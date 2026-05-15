Дунав 0:1 Янтра, ранен гол за гостите

Отборите на Дунав и Янтра играят при 0:1 в мача помежду си от 33-ия кръг на Втора лига. Милчо Ангелов откри резултата още в третата минута.

Домакините вече си осигуриха титлата на Втора лига и след края на мача ще бъдат наградени, докато Янтра е втори и се бори за място на баража с тим от елита.

Резултатът бе открит още в третата минута, когато след удар на Велислав Боев Ангелов бе най-съобразителен, за да прати топката в мрежата.

0:1 Ангелов (3)

ДУНАВ: 1. Младенов, 81. Дилчовски, 26. Хаджиев, 22. Предев, 88. Тодоров, 11. Минчев, 14. Апостолов, 84. Руфе, 10. Бойчев, 16. Тодоров, 18. Кейта

ЯНТРА: 1. Василев, 5. Георгиев, 22. Боев, 7. Бабалиев, 16. Енчев, 4. Иванов, 15. Райнов, 17. Ганчев, 10. Ангелов, 6. Казаков, 71. Иванов