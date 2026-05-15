  • 15 май 2026 | 17:00
Гуардиола: Последните два финала са забравени, сезонът ни беше наистина добър

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че всички в клуба са развълнувани от предстоящия финал за ФА Къп срещу Челси. "Гражданите" загубиха последните два мача за трофея, отстъпвайки последователно на Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас, но испанецът увери, че това е забравено. Според него сезонът е бил наистина добър за отбора, независимо дали ще бъде спечелен трофей в него.

"Определено има вълнение. Да се ​​надяваме, че можем да се представим по-добре от последните два пъти. Последните две загуби в тези финали са забравени, сега има много нови играчи. Понякога не вдигаш трофеи, а сезонът е бил успешен. Понякога вдигаш, а сезонът е бил наистина лош. Този беше наистина добър.

Това е финал за ФА Къп и следващият мач за Борнемут ще има нулево влияние върху избора ми на състав.

Бих предпочел и ние да имаме седемте дни преди този мач, които имаше Челси. Графикът е такъв, какъвто е. Разбира се, не е идеален, но го сме го правели в миналото и ще трябва да го направим и утре. Това не е идеалният сценарий за подготовка за финала, защото не тренирахме абсолютно нищо от мача с Кристъл Палас насам. Но аз разчитам много на това, което трябва да направим, и ще се опитаме.

Гледах мача на Челси с Ливърпул. Те страдаха през първите 15, 20 минути. На „Анфийлд“ това винаги се случва, но след това се върнаха", заяви Пеп на днешната си пресконференция.

Запитан дали Родри ще бъде готов за финала, Пеп отказа да даде категоричен отговор: "Ще видим. Той ще пътува с нас и след това ще видим. Останалите са добре".

