30 години от единствения български гол на европейски финал

На днешната дата се навършват точно 30 години от финала за Купата на УЕФА между Бордо и Байерн (Мюнхен), завършил 3:1 за тима на Франц Бекенбауер. Мачът намира място и в историята на българския футбол - нападателят на германския колос Емил Костадинов бележи втория гол в мрежата на французите.

Така юношата на ЦСКА се превръща в първият и единствен българин с гол във финален двубой от евротурнирите. На "Парк Лескюр" Коща се отчита и с асистенция с пета за гола на Юрген Клинсман, с който баварците фиксират крайния резултат.

Снимки: Imago