Еди Хау с красноречив коментар за Антъни Гордън

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау, призна, че крилото Антъни Гордън може да е изиграл последния си двубой за клуба, след като се появиха спекулации, че ще се присъедини към Байерн (Мюнхен) след края на сезона.
25-годишният английски национал пропусна предишните четири мача на „свраките“ - първите два от които заради контузия в бедрото, а в това време започнаха да се появяват новини около бъдещето му.
„Когато достигнеш този етап от сезона, част от това, което правим е да гледаме към следващата година, така че е нормално. Антъни току-що се завърна от контузия. Мисля, че отборът играе добре без него и с частичен поглед към бъдещето“, заяви Еди Хау.
Попитан дали може да каже нещо относно потенциален трансфер на Гордън в Байерн, английският наставник отговори: „Не, нищо, няма новини от мен. Това са дискусии, които може потенциално да се водят, но не с мен.“
Еди Хау трябва да вземе важно решение за предпоследния мач от Висшата лига срещу Уест Хам в неделя след разочароващия сезон в първенството. Бразилският национал Жоелинтон, който заместваше Антъни Гордън по левия фланг на атаката срещу Нотингам Форест през миналия уикенд, страда от контузия.
На въпрос дали ще избере Гордън, ако това се налага, Хау отвърна: „Ако това е правилното нещо за отбора, а аз поставям отбора и клуба над всеки индивид, тогава той ще играе, разбира се.“
Мачът ще бъде последен на „Сейнт Джеймсис Парк“ за сезона, а при победа „свраките“ могат да се доближат на 3 точки от осмото място, което потенциално може да дава право на участие в евротурнирите в следващия сезон.
