Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау с красноречив коментар за Антъни Гордън

Еди Хау с красноречив коментар за Антъни Гордън

  • 15 май 2026 | 13:39
  • 450
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау, призна, че крилото Антъни Гордън може да е изиграл последния си двубой за клуба, след като се появиха спекулации, че ще се присъедини към Байерн (Мюнхен) след края на сезона.

25-годишният английски национал пропусна предишните четири мача на „свраките“ - първите два от които заради контузия в бедрото, а в това време започнаха да се появяват новини около бъдещето му.

„Когато достигнеш този етап от сезона, част от това, което правим е да гледаме към следващата година, така че е нормално. Антъни току-що се завърна от контузия. Мисля, че отборът играе добре без него и с частичен поглед към бъдещето“, заяви Еди Хау.

Попитан дали може да каже нещо относно потенциален трансфер на Гордън в Байерн, английският наставник отговори: „Не, нищо, няма новини от мен. Това са дискусии, които може потенциално да се водят, но не с мен.“

Еди Хау трябва да вземе важно решение за предпоследния мач от Висшата лига срещу Уест Хам в неделя след разочароващия сезон в първенството. Бразилският национал Жоелинтон, който заместваше Антъни Гордън по левия фланг на атаката срещу Нотингам Форест през миналия уикенд, страда от контузия.

На въпрос дали ще избере Гордън, ако това се налага, Хау отвърна: „Ако това е правилното нещо за отбора, а аз поставям отбора и клуба над всеки индивид, тогава той ще играе, разбира се.“

Мачът ще бъде последен на „Сейнт Джеймсис Парк“ за сезона, а при победа „свраките“ могат да се доближат на 3 точки от осмото място, което потенциално може да дава право на участие в евротурнирите в следващия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

  • 15 май 2026 | 13:07
  • 2831
  • 1
Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

  • 15 май 2026 | 12:41
  • 4634
  • 2
Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

  • 15 май 2026 | 12:14
  • 903
  • 1
Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

  • 15 май 2026 | 11:47
  • 1557
  • 0
Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

  • 15 май 2026 | 11:38
  • 929
  • 1
Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

  • 15 май 2026 | 10:56
  • 1090
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 12146
  • 43
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 2573
  • 3
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 23318
  • 117
Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

  • 15 май 2026 | 11:21
  • 12567
  • 14
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 14835
  • 64
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 7874
  • 6