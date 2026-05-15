Еди Хау с красноречив коментар за Антъни Гордън

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау, призна, че крилото Антъни Гордън може да е изиграл последния си двубой за клуба, след като се появиха спекулации, че ще се присъедини към Байерн (Мюнхен) след края на сезона.

25-годишният английски национал пропусна предишните четири мача на „свраките“ - първите два от които заради контузия в бедрото, а в това време започнаха да се появяват новини около бъдещето му.

🚨 Eddie Howe says his non-selection of Anthony Gordon is in part because of "the future"



🗣️ "We'll be looking to next year, naturally. Anthony has just come back from injury & we've played well in his absence. And yes, (selection) with a partial view to the future." pic.twitter.com/AsvuX9Hdcl — Craig Hope (@CraigHope_DM) May 15, 2026

„Когато достигнеш този етап от сезона, част от това, което правим е да гледаме към следващата година, така че е нормално. Антъни току-що се завърна от контузия. Мисля, че отборът играе добре без него и с частичен поглед към бъдещето“, заяви Еди Хау.

Попитан дали може да каже нещо относно потенциален трансфер на Гордън в Байерн, английският наставник отговори: „Не, нищо, няма новини от мен. Това са дискусии, които може потенциално да се водят, но не с мен.“

Eddie Howe on West Ham game:



"The game is massive for us, the last home game of the season. We have trained hard and trained well. We need to do ourselves justice, we have to build momentum and confidence in what we are doing, the players will take these last two games into the… pic.twitter.com/F7tsUWiLmy — Newcastle United (@NUFC) May 15, 2026

Еди Хау трябва да вземе важно решение за предпоследния мач от Висшата лига срещу Уест Хам в неделя след разочароващия сезон в първенството. Бразилският национал Жоелинтон, който заместваше Антъни Гордън по левия фланг на атаката срещу Нотингам Форест през миналия уикенд, страда от контузия.

На въпрос дали ще избере Гордън, ако това се налага, Хау отвърна: „Ако това е правилното нещо за отбора, а аз поставям отбора и клуба над всеки индивид, тогава той ще играе, разбира се.“

Eddie Howe on team-news:



"Lewis Hall is fine, he has trained this week. We have a doubt over Joelinton who has a slight thigh problem. We are okay apart from that. Got other lads out, but there is no change to their status." pic.twitter.com/A0I1AlT9Kl — Newcastle United (@NUFC) May 15, 2026

Мачът ще бъде последен на „Сейнт Джеймсис Парк“ за сезона, а при победа „свраките“ могат да се доближат на 3 точки от осмото място, което потенциално може да дава право на участие в евротурнирите в следващия сезон.

