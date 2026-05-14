Пеко Баная пред Sportal.bg: Отсъствието на Марк ще ни се отрази много този уикенд

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди старта на уикенда за Гран При на Каталуния, в който италианецът ще бъде единственият представител на Дукати.

Както е известно неговият съотборник Марк Маркес не е в Барселона заради контузията на дясното стъпало, която получи в Льо Ман миналата седмица. Пред нашата медия Баная каза, че отсъствието на Маркес от шестия кръг за сезона ще се отрази чувствително на работата, която двамата са започнали да вършат от теста на „Херес“ насам.

Баная също така говори и за собственото си представяне от началото на годината, в която за момента неговите най-добри класирания са постигнати в спринтовете. В тях той има три поредни втори места, но в неделните състезания италианецът има едно девето, едно десето място и цели три отпадания, включително в Льо Ман преди седмица.

Пеко, в миналото спринтовете бяха твоята слабост, но от началото на 2026 година те се превърнаха в твоята сила с три поредни втори места. Как си обясняваш тази промяна в твоето представяне?

Мисля, че ние винаги си научаваме уроците. Важно е винаги да се печелят точки. За жалост този сезон на мен ми е трудно да взимам точки в дългите състезания, в които се дават повече точки. Фундаментално е винаги да се финишира. През 2024 година аз загубих титлата, защото не завърших в много спринтове, така че се опитвам да подобря себе си. Сега спринтовите състезания се развиват повече в моя полза в сравнение с дългите надпревари и сега работим върху финиширането в неделя.

Barcelona is Red🔴🔥



The #CatalanGP never misses: we’ve seen @lorenzo99 fly in 2018, @PeccoBagnaia conquer in 2024, and @marcmarquez93 seal our 7th Constructors’ Title with that epic Sprint win last year.



The history is written, but the next chapter starts now! #ForzaDucati pic.twitter.com/Lm40FuS4Pg — Ducati Corse (@ducaticorse) May 14, 2026

Миналата седмица в Льо Ман ти спечели първия си полпозишън за сезона, след което беше в битката за подиума в неделя преди падането. Колко важно ще е да повториш това представяне тук, в Барселона, където пистата е много различна спрямо тази в Льо Ман?

Ще е супер важно. В миналото това е била една от най-добрите ми писти, винаги съм бил конкурентоспособен и в квалификациите, и в спринтовете, и в състезанията, така че ще се опитам да повторя работата, която свършихме в Льо Ман и по време на теста на „Херес“. Започнахме да следваме нова посока и се почувствах по-добре, така че трябва да останем фокусирани и да продължим да работим върху това.

Ти спомена теста на „Херес“, тук отново има тест в деня след състезанието, последният такъв за вас преди да започнете работа върху гумите на Пирели за следващата година. Колко определящ ще е този тест за остатъка от сезона?

Първа тази писта е много различна спрямо останалите от гледна точка нивото на сцепление, тук то е много ниско, така че е трудно да запазим постоянство от гледна точка на темпото. Ще се опитаме да адаптираме този мотор, да намерим нови решения. Тестът ще е важен, защото в него ще тестваме всички нови неща.

Как отсъствието на твоя съотборник ще се отрази на твоята работа в хода на уикенда и по време на теста в понеделник?

Ще се отрази много, защото ние търсихме този начин на работа, който е добър за нас и сега, когато направихме стъпка, щеше да е важно да имаме и данните на Марк, за да сравним неговата посока и може би да открием още. Ще ни липсва тук, надявам се да се върне скоро, за да продължим с нашата работа.

