Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

  • 15 май 2026 | 13:20
Алекс Маркес (Грезини Дукати) беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Каталуня, а Хорхе Мартин (Априлия) претърпя плашещо падане. Маркес спечели миналата година в Барселона и сега Алекс се надява на успех, тъй като Гран При на Франция през миналия уикенд се оказа провал.

Алекс беше по-назад в класирането през по-голямата част от сесията и едва в края излезе първи с 1.39,950 минути. Мартин от своя страна беше първи през първата половина на тренировката, но падна 20 минути преди края. Пилотът на Априлия изпусна задницата на мотоциклета си в завой №12, но след това се изправи сам на крака. И малко по-късно се върна на пистата при подновяването на тренировката.

Падания записаха и двамата пилоти на КТМ - първо Педро Акоста на завой №2, а броени секунди по-късно на същото място и Брад Биндър.

Алекс Маркес успя да свали Мартин от първото място, когато се върна на пистата с нова средно твърда задна гума за последните си бързи обиколки и при втория си опит излезе с почти три десети и половина пред останалите.

Мартин не кара с нова гума в края, но остана втори, следван от Ди Джанантонио (VR46 Дукати), който обаче също използва нова задна гума. Топ 5 допълниха Акоста и лидерът в шампионата Марко Бедзеки с другия заводски мотор на Априлия.

Снимки: Gettyimages

