Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон

Пилотът на VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио разкри в ексклузивно интервю за Sportal.bg тайната на своето силно представяне от началото на сезона в MotoGP.

През 2026 година италианецът е най-бързият и постоянен пилот с мотор на Дукати, като преди старта на шестия кръг за кампанията той заема третото място в генералното класиране за съотборниците в Априлия Марко Бедзеки и Хорхе Мартин. Пред Sportal.bg Ди Джанантонио каза, че в основата на неговото силно представяне през тази години стои фактът, че за първи път в своята кариера в кралския клас италианецът работи с един и същ екип в рамките на два последователни сезона.

От началото на сезона ти се най-бързият и най-постоянният пилот с Дукати. Каква е тайната, която ти позволява да извлечеш повече от Desmosedici GP26 спрямо останалите пилоти, които разполагат със същия мотор?

От моя страна моторът работи много по-добре спрямо миналата година. Моторът е по-чувствителен, особено в предната част. Също така, за първи път в моята кариера в MotoGP, аз работя с един и същ екип в две поредни години. За мен това прави голяма разлика, защото сега пристигаме за даден уикенд и имаме данни от предходната година, с които можем да работим. С моя екип ние работим много с данните, които натрупахме през миналата година и това ме мотивира, позволява ми да се отпусна, за да съм по-концентриран на пистата.

До момента през тази година победата ти се изплъзва и в спринтовете, и в състезанията. Колко здраво работите ти и екипът ти, за да достигнете най-накрая до най-високото стъпало на почетната стълбичка, което ще е едва за втори път в твоята кариера?

Със сигурност това е целта. Мисля, че не сме далеч, но в същото време трябва да работим много по мотора, защото той е добър, но не е най-добрият. Трябва ни още малко, за да можем да победим Априлия.

Миналата седмица в Льо Ман ти направи много силен финал, изпревари Педро Акоста два завоя преди финала. Това ли е една от силните страни на Дукати – да бъде силен мотор в края, да пази повече гумите, особено с твоя стил, който знаем, че е по-щадящ гумите?

Да кажем, че това беше едно силно оръжие на Дукати, но от тази година, когато нивото се покачи малко, стана по-трудно да съхраним гумите за края. Опитвам се да бъда възможно най-нежен към тях, така че, да речем, че е комбинация от двете.

Ти вече имаш два полпозишъна, Дукати има четири от общо пет, но в състезателно темпо предимството е на страната на Априлия. Каква е разликата в изискванията между скорост в една обиколка и в цяла състезателна дистанция?

Както казах, нивото се покачва все повече. Моторът иска различни настройки за тайм атака и за състезание. Нашият мотор е страхотен в една обиколка, но в състезателна дистанция са нужни много неща. Трябва да имаш добро сцепление от гумите от старта, твоето темпо трябва да е силно още от старта, но и трябва да влезеш в този ритъм плавно, за да не унищожиш гумите. Ако ги унищожиш в квалификацията за една обиколка, не е проблем, но в състезанието е различни. В момента се опитваме да подобрим състезателното темпо. За да поддържаме еднакво ниво от старта до финала.

Колко важен ще е предстоящият в понеделник тест, който ще бъде последният за вас преди да започнете работа по гумите на Пирели за 2027 година?

Ще бъде супер, супер важен, защото, ако искаме да наваксаме нашето изоставане, ще е важно да имаме нови части. Наистина се надявам Дукати да има новости, с които да се опитаме да се подобрим и да съкратим пасива ни спрямо Априлия. Ще се опитаме да максимизираме времето на пистата и ще видим дали ще успеем да намери някоя друга десета тук и там.

Снимки: Sportal.bg