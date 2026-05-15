Доктор Марко: Трябва по-скоро да се върнем към V8 двигателите

Бившият съветник на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко вече е пенсионер, но продължава да следи отблизо световния шампионат. И затова реагира бързо пред германската тв RTL по въпроса за евентуалното връщане на спорта към V8 двигателите, като според бившия пилот това трябва да стане колкото се може по-бързо.

“Стъпките, предприето до момента явно не са достатъчни - заяви доктор Марко. - Не трябва да е така, колата да губи скорост в квалификацията, без пилотът да е направил нещо за това. Това трябва да се оправи възможно най-бързо.

"Michael is the driver that gave me the love for the sport" ❤️



Watch Ollie and Esteban react to their unforgettable F1 moments on our YouTube channel now! 📺#F1 pic.twitter.com/9lkEcGHQFX — Formula 1 (@F1) May 14, 2026

53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

“Добър знак е това, че вече започнаха разговори за V8 двигателите, колкото по-бързо стане този преход, толкова по-добре.

“Възможното напускане на Макс ще е голяма загуба за Формула 1, но спортът е така устроен. Когато някой си тръгне, на мястото му винаги се появява нова звезда. Не е въпросът в това дали съвременната Формула 1 харесва или не на Макс, а в това, че състезанията много се отдалечиха от оригиналния характер на Формула 1.”

ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages