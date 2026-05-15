ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

Пилотът на Кадилак във Формула 1 Валтери Ботас разкри, че автомобилът, който е карал в дните на Гран При на Маями е бил откраднат, а след това намерен след разследване на ФБР.
Финландецът разказа случката в подкаста What’s Next, като потвърди, че в луксозния Кадилак Ескалейд е бил личния му пас за достъп до трасето, както и ВИП пас за паркинга до пистата.
Ботас и приятелката му наели къща във Форт Лодърдейл, а до тях - техен приятел, който в събота сутринта му се обадил да му каже, че колата, паркирана пред къщата е открадната.
“В петък паркирах колата пред къщата, заключих я, ключовете оставих на масата - разказа Ботас. - В събота сутринта бях под душа малко преди да тръгна за пистата, обади ми се Пол Харис. Аз му казвам: “Защо ми звъниш от съседната къща?” А той: “Да те питам къде отиде?”. Аз: “Какво имаш предвид?” Той: “Колата ти я няма”. Не можах да повярвам, излизам навън, автомобилът го няма, а ключовете са на маса. Откраднаха ни колата, която беше пред къщата.
“За щастие от отбора ми пратиха друг Ескалейд и като стигнахме до пистата, аз се сетих, че пропускът ми е останал в открадната кола. ФБР пое случая, пълно разследване.
“На следващия ден я намериха, изоставена в район, където има висока престъпност. С тези пропуски са можели да влязат на пистата, но явно не са се интересували от Формула 1. Сигурно са използвали колата за някакво престъпление и след това са я зарязали. Страхотна история.”
