ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

Пилотът на Кадилак във Формула 1 Валтери Ботас разкри, че автомобилът, който е карал в дните на Гран При на Маями е бил откраднат, а след това намерен след разследване на ФБР.

Финландецът разказа случката в подкаста What’s Next, като потвърди, че в луксозния Кадилак Ескалейд е бил личния му пас за достъп до трасето, както и ВИП пас за паркинга до пистата.

I realize he's not American. However, @ValtteriBottas is absolutely a NATIONAL TREASURE! Having Valterri and @SChecoPerez, we think @Cadillac_F1 put the exact right people in those seats.



So sorry about the incident. Glad #CadillacF1 had your back! pic.twitter.com/gg4ZdW270c — P- Aaron/Azza🇺🇦 (@HolaSeth) May 14, 2026

Ботас и приятелката му наели къща във Форт Лодърдейл, а до тях - техен приятел, който в събота сутринта му се обадил да му каже, че колата, паркирана пред къщата е открадната.

“В петък паркирах колата пред къщата, заключих я, ключовете оставих на масата - разказа Ботас. - В събота сутринта бях под душа малко преди да тръгна за пистата, обади ми се Пол Харис. Аз му казвам: “Защо ми звъниш от съседната къща?” А той: “Да те питам къде отиде?”. Аз: “Какво имаш предвид?” Той: “Колата ти я няма”. Не можах да повярвам, излизам навън, автомобилът го няма, а ключовете са на маса. Откраднаха ни колата, която беше пред къщата.

“За щастие от отбора ми пратиха друг Ескалейд и като стигнахме до пистата, аз се сетих, че пропускът ми е останал в открадната кола. ФБР пое случая, пълно разследване.

“На следващия ден я намериха, изоставена в район, където има висока престъпност. С тези пропуски са можели да влязат на пистата, но явно не са се интересували от Формула 1. Сигурно са използвали колата за някакво престъпление и след това са я зарязали. Страхотна история.”

Снимки: Imago