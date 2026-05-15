За 14-и път ЕКО Мотоучилище: Един ден на пистата с Мартин Чой

  • 15 май 2026 | 08:20
Многократният шампион по мотоциклетизъм Мартин Чой за 14-и път събра сериозна група щастливци на пистата в Серес за тазгодишното издание на Еко Мотоучилище, организирано от него. Традиция, която събира все повече желаещи да участват в емоцията, наречена още „Един ден на пистата с Мартин Чой“.

„Безопасността винаги е на първо място“ е мотото на събитието и Чой от самото начало акцентира на това, още преди излизането на пистата.

„Обсъждаме най-различни ситуации, които се случват в ежедневното шофиране – обясни Мартин. – Започваме от основните неща – от позицията на седалката и стигаме да това как да се пазим на пътя и да не застрашаваме другите при екстремни условия.“

А обиколките на пистата в Серес са това, което чакат участниците – траектории, ускорение, спиране, превключване на предавки и след това обсъждане на отделните елементи след прибирането в бокса.

В почивките следва обсъждане на това кой какво мисли да направи по мотора си или пък вече е направил и след това пак групите излизат на пистата, водени от Чой.

На финала – сертификати за участниците, които са станали част от усилията за подобряване на безопасността на пътищата, където мотоциклетистите макар и най-бързи, често са в най-уязвима позиция.

Снимки: Борислав Трошев

