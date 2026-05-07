Шакира представи официалната песен за Мондиал 2026

Колумбийската звезда Шакира представи песен за Световното първенство това лято, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Парчето носи името "Dai Dai" и е създадено в сътрудничество с нигерийския музикант Burna Boy. Снимките към видеоклипа са направени на легендарния стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро.

Това не е първият път, в който Шакира записва песни за световни първенства. Нейните композиции "Waka Waka" и "La La La" станаха официални химни на турнирите в ЮАР през 2010 г. и в Бразилия през 2014 г.