Мидтиланд повали ФК Копенхаген във финала за Купата на Дания

Мидтиланд спечели Купата на Дания за трети път в историята си след 2019 и 2022 година. Във финала отборът на Алан Йепсен се наложи с 1:) над ФК Копенхаген с 1:0. Попадението отбеляза Хан-Бум Лий в 82-рата минута.

Двата отбора играха предпазливо до почивката, но след нея вдигнаха оборотите. Срещата отиваше към продължения, но тогава южнокореецът Хан-Бум Лий се възползва от подаване на Арал Симсир и донесе трофея на Мидтиланд.

Успехът осигури на Мидтиланд участие в Лига Европа през следващия сезон. В първенството на Дания тимът ще финишира втори след новия шампион Орхус.

ФК Копенхаген изпраща разочароваща кампания, в която не влезе в първата шестица и ще играе плейоф за Лигата на конференциите.