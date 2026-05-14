Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Мадона, Шакира и BTS ще пеят на полувремето на финала на Мондиал 2026

Мадона, Шакира и BTS ще пеят на полувремето на финала на Мондиал 2026

  • 14 май 2026 | 10:04
  • 398
  • 5
Мадона, Шакира и BTS ще пеят на полувремето на финала на Мондиал 2026

Попиконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през 2026 година, обяви ФИФА.

Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин.

Шоуто на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА, който е създаден, за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят.

ФИФА за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на Световното клубно първенство.

Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.

Следвай ни:

Още от Булевард

Илиана Раева, Стили и Ева призоваха българите по света да подкрепят Дара на "Евровизия"

Илиана Раева, Стили и Ева призоваха българите по света да подкрепят Дара на "Евровизия"

  • 13 май 2026 | 11:38
  • 6855
  • 4
И това видяхме: шейхове се бият с пръчки на двубоя на Кристиано

И това видяхме: шейхове се бият с пръчки на двубоя на Кристиано

  • 13 май 2026 | 09:37
  • 13769
  • 29
Треньорът на Карлос Насар стана баща на рождения му ден

Треньорът на Карлос Насар стана баща на рождения му ден

  • 12 май 2026 | 13:45
  • 1242
  • 1
Жерард Пике бе глобен с 200 хиляди евро заради извършени незаконни действия

Жерард Пике бе глобен с 200 хиляди евро заради извършени незаконни действия

  • 12 май 2026 | 11:11
  • 4542
  • 2
Ламин Ямал се похвали с чанта за поне 25 000 евро

Ламин Ямал се похвали с чанта за поне 25 000 евро

  • 11 май 2026 | 17:11
  • 3541
  • 29
Секси певица открадна шоуто на мач от НБА

Секси певица открадна шоуто на мач от НБА

  • 11 май 2026 | 15:05
  • 4361
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 3189
  • 23
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 2832
  • 10
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 3880
  • 2
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 2699
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 766
  • 0
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4028
  • 23