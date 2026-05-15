Японците за Мондиала: без звездата от Премиър лийг, но пък с 39-годишен

Потвърди се лошата информация, че играещият в Премиър лийг Каору Митома няма да бъде част от националния тим на Япония на идния Мондиал. Фланговият нападател на Брайтън е с контузия и ще гледа форума по телевизията.

Тази сутрин Японската футболна асоциация (JFA) обяви имената на 26 играчи, които ще пътуват за форума в Северна Америка. Извън списъка на селекционера Хажиме Мориясу е и бившият футболист на Ливърпул Такуми Минамино, който сега е част от Монако. При него не става дума за травма, а просто за треньорско решение.

Интересното е, че в отбора обаче е ветеранът Юто Нагатомо, който вече е на 39 години и игреа в родината си за ФК Токио.

Нидерландия, Тунис и Швеция са съперниците на японците в груповата фаза на Световното първенство, като на предишното тимът достигна осминафиналите като лидер в група с Испания, Германия и Коста Рика, отпадайки едва след дузпи срещу Хърватия.