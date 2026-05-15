Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

Японският национал Каору Митома е изправен пред риск да не вземе участие на Световното първенство поради сериозна травма. Това стана ясно от думите на мениджъра на Брайтън Фабиан Хюрцелер.

Митома беше принудително заменен по време на мача срещу Уулвърхамптън, спечелен с 3:0, заради съмнения за контузия в подколянното сухожилие. Ситуацията е притеснителна не само за клуба, но и за националния отбор на Япония в контекста на предстоящия Мондиал.

На въпрос за състоянието на играча, Хюрцелер коментира пред официалния сайт на Брайтън:

„Той ще пропусне следващите два мача. За Световното първенство все още не съм сигурен. Поддържаме връзка с Японската футболна асоциация и трябва да вземем решение заедно. Наистина трябва да бъдем търпеливи с тази контузия. Не можем да дадем ясен график или да гарантираме кога ще бъде готов. Това е много тъжно за Каору, защото беше в добра форма и имаше голямо влияние върху представянето ни. Трябва да уважаваме личното му пространство и да се погрижим за здравето му. Ситуацията е наистина неприятна.“

През настоящия сезон Каору Митома е изиграл 27 мача за "чайките" във всички турнири, в които е отбелязал 3 гола и е направил една асистенция.

