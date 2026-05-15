Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Япония
  3. Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

  • 15 май 2026 | 04:56
  • 83
  • 0
Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

Японският национал Каору Митома е изправен пред риск да не вземе участие на Световното първенство поради сериозна травма. Това стана ясно от думите на мениджъра на Брайтън Фабиан Хюрцелер.

Митома беше принудително заменен по време на мача срещу Уулвърхамптън, спечелен с 3:0, заради съмнения за контузия в подколянното сухожилие. Ситуацията е притеснителна не само за клуба, но и за националния отбор на Япония в контекста на предстоящия Мондиал.

На въпрос за състоянието на играча, Хюрцелер коментира пред официалния сайт на Брайтън:

В Япония се притесняват за Митома пет седмици преди началото на Мондиал 2026
В Япония се притесняват за Митома пет седмици преди началото на Мондиал 2026

„Той ще пропусне следващите два мача. За Световното първенство все още не съм сигурен. Поддържаме връзка с Японската футболна асоциация и трябва да вземем решение заедно. Наистина трябва да бъдем търпеливи с тази контузия. Не можем да дадем ясен график или да гарантираме кога ще бъде готов. Това е много тъжно за Каору, защото беше в добра форма и имаше голямо влияние върху представянето ни. Трябва да уважаваме личното му пространство и да се погрижим за здравето му. Ситуацията е наистина неприятна.“

През настоящия сезон Каору Митома е изиграл 27 мача за "чайките" във всички турнири, в които е отбелязал 3 гола и е направил една асистенция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

  • 15 май 2026 | 01:09
  • 521
  • 0
Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

  • 15 май 2026 | 00:22
  • 10738
  • 175
Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

  • 15 май 2026 | 05:12
  • 768
  • 0
Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

  • 14 май 2026 | 23:48
  • 1065
  • 0
УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

  • 15 май 2026 | 05:39
  • 992
  • 1
Неостаряващият Стуани задържа Жирона над чертата

Неостаряващият Стуани задържа Жирона над чертата

  • 14 май 2026 | 23:01
  • 1021
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

  • 15 май 2026 | 00:47
  • 5600
  • 28
Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

  • 15 май 2026 | 00:22
  • 10738
  • 175
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 11518
  • 6
Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 25721
  • 107
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 24830
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 27317
  • 48