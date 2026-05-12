Един ключов фактор ще определи докога ще кара Хамилтън във Формула 1

Бившият шеф на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, заяви, че Люис Хамилтън ще се оттегли от световния шампионат, когато осъзнае, че не може да спечели осма шампионска титла при пилотите с Ферари.

Британецът се присъедини към Скудерията от Мерцедес преди сезон 2025, като сложи край на изключително плодотворен 12-годишен период с базирания в Бракли отбор. Това партньорство му донесе шест от седемте му титли и осем конструкторски корони на тима и се превърна в най-успешното такова в историята на Формула 1.

Дебютната кампания на Хамилтън с Ферари обаче се оказа катастрофална, като той завърши шести в шампионата на пилотите без нито един подиум - най-лошият сезон в кариерата му.

През 2026 Хамилтън се представя по-добре, като си осигури подиум в Шанхай и заема пето място в шампионата с 51 точки след четири състезания. Въпреки това Щайнер вярва, че бъдещето на 41-годишния пилот в спорта зависи изцяло от шансовете му за титла.

„Труден въпрос - отговори той на питането дали тази кампания ще бъде последна за Хамилтън. - Мисля, че се справя доста добре този сезон. Но трябва да кажа, че миналата година беше много трудна за него. Беше трудна и за Ферари.

„Имаше голямо напрежение около привличането на седемкратния световен шампион, на най-великия за всички времена, а той не се представяше на ниво.

Щайнер, който напусна Хаас през януари 2024 г. след осем години като шеф на отбора, предположи, че Хамилтън вече няма какво да доказва, но остава воден от желанието да си осигури рекордна осма титла.

„Тази година изглежда, че е започнал сезона много по-добре - добави той. - Но мисля, че въпросът колко дълго ще остане във Формула 1 зависи от това колко успехи иска да постигне, защото вече не трябва да доказва нищо на никого. Той иска да докаже единствено на себе си, че все още може да го направи.“

Италианецът посочи един конкретен сценарий, който ще накара Люис, който има 105 победи в Гран При да сложи край на знаменитата си кариера.

Щайнер заяви: „В един момент той ще каже, че му е дошло до гуша, но мисля, че когато осъзнае, че не може да спечели осмата световна титла с Ферари, тогава ще каже: „Искам да спра“, и тогава ще се отвори място за Оливър Беарман.“

Снимки: Gettyimages