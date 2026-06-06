Фернандо Алонсо: Просто е, не ни стига скорост

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо обясни, че през целия уикенд Астън Мартин страна от един основен проблем – колата няма достатъчно скорост.
„В сравнение с петъчните тренировки няма голяма разлика – не ни достига скорост, това е – обясни испанецът. – Просто е. Преди да дойдем в Монако имахме някакви надежди, но на пистата се оказа, че нямаме достатъчно увереност в представянето на колата, тъй като нямаме достатъчно добро сцепление на предните колела.
Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари
„Смятам, че според настоящите възможности на автомобила ни, днес направих възможно най-бързата обиколка.“
Алонсо остана 21-и, предпоследен в квалификацията, като зад него беше само Ланс Строл с другата кола на Астън Мартин.
Люис Хамилтън: Не променихме почти нищо след тренировките, но...
Канадецът допълни, че му е трудно да се бори за нещо повече, когато не му достига мощност от двигателя и аеро притискане, което прави колата трудна за каране.
Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago