Фернандо Алонсо: Просто е, не ни стига скорост

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо обясни, че през целия уикенд Астън Мартин страна от един основен проблем – колата няма достатъчно скорост.

„В сравнение с петъчните тренировки няма голяма разлика – не ни достига скорост, това е – обясни испанецът. – Просто е. Преди да дойдем в Монако имахме някакви надежди, но на пистата се оказа, че нямаме достатъчно увереност в представянето на колата, тъй като нямаме достатъчно добро сцепление на предните колела.

Monaco pole position calls for a round of applause from Kimi! 👏✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nVyMY1bvPj — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

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„Смятам, че според настоящите възможности на автомобила ни, днес направих възможно най-бързата обиколка.“

Алонсо остана 21-и, предпоследен в квалификацията, като зад него беше само Ланс Строл с другата кола на Астън Мартин.

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Канадецът допълни, че му е трудно да се бори за нещо повече, когато не му достига мощност от двигателя и аеро притискане, което прави колата трудна за каране.

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Снимки: Imago