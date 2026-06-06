Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фернандо Алонсо: Просто е, не ни стига скорост

Фернандо Алонсо: Просто е, не ни стига скорост

  • 6 юни 2026 | 20:24
  • 476
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо обясни, че през целия уикенд Астън Мартин страна от един основен проблем – колата няма достатъчно скорост.

„В сравнение с петъчните тренировки няма голяма разлика – не ни достига скорост, това е – обясни испанецът. – Просто е. Преди да дойдем в Монако имахме някакви надежди, но на пистата се оказа, че нямаме достатъчно увереност в представянето на колата, тъй като нямаме достатъчно добро сцепление на предните колела.

Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари
Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари

„Смятам, че според настоящите възможности на автомобила ни, днес направих възможно най-бързата обиколка.“

Алонсо остана 21-и, предпоследен в квалификацията, като зад него беше само Ланс Строл с другата кола на Астън Мартин.

Люис Хамилтън: Не променихме почти нищо след тренировките, но...
Люис Хамилтън: Не променихме почти нищо след тренировките, но...

Канадецът допълни, че му е трудно да се бори за нещо повече, когато не му достига мощност от двигателя и аеро притискане, което прави колата трудна за каране.

Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията
Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията
 Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Маркес: Стратегията ми беше да натисна в началото, когато съм свеж

Маркес: Стратегията ми беше да натисна в началото, когато съм свеж

  • 6 юни 2026 | 17:10
  • 558
  • 0
Педро Акоста: Темпото на Марк в началото беше впечатляващо

Педро Акоста: Темпото на Марк в началото беше впечатляващо

  • 6 юни 2026 | 17:03
  • 512
  • 0
Марко Бедзеки: Наистина много труден спринт

Марко Бедзеки: Наистина много труден спринт

  • 6 юни 2026 | 16:58
  • 1371
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

  • 6 юни 2026 | 16:46
  • 1417
  • 0
Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

  • 6 юни 2026 | 16:38
  • 2411
  • 0
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 18097
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 37878
  • 74
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 26431
  • 29
САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

  • 6 юни 2026 | 20:51
  • 2359
  • 31
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 10398
  • 58
Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 25704
  • 46
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 18097
  • 14