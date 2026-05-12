Фернандо Алонсо няма победа във Формула 1 от 13 години

Медиите в Испания отбелязаха, че днес се навършват 13 години от последната победа на Фернандо Алонсо във Формула 1.
На 12 май 2013 година двукратният световен шампион спечели Гран При на Испания, като победи с 9 секунди Кими Райконен, а действащият тогава световен шампион Себастиан Фетел, остана 4-и, на 38 секунди зад Фернандо.
В края на сезон 2013 Алонсо, който тогава караше за Ферари, завърши втори в крайното класиране, но на 155 точки от Фетел, който пък взе четвъртата си поредна и последна световна титла.
