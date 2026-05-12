Фернандо Алонсо няма победа във Формула 1 от 13 години

Медиите в Испания отбелязаха, че днес се навършват 13 години от последната победа на Фернандо Алонсо във Формула 1.

На 12 май 2013 година двукратният световен шампион спечели Гран При на Испания, като победи с 9 секунди Кими Райконен, а действащият тогава световен шампион Себастиан Фетел, остана 4-и, на 38 секунди зад Фернандо.

Há exatos 13 anos, o jovem piloto espanhol Fernando Alonso conquistava sua última vitória na F1 (até agora)



TREZE ANOS



é inegável: além de talentoso, o bicho é resilientepic.twitter.com/vFBoKp4gub — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) May 12, 2026

Фернандо Алонсо си купи малко каран, но уникален Пагани Зонда

В края на сезон 2013 Алонсо, който тогава караше за Ферари, завърши втори в крайното класиране, но на 155 точки от Фетел, който пък взе четвъртата си поредна и последна световна титла.

Един ключов фактор ще определи докога ще кара Хамилтън във Формула 1

Incredible Fernando moves! 😮‍💨



Alonso's class keeps shining throughout his career 💪#F1 pic.twitter.com/qMi67ZFhaK — Formula 1 (@F1) May 10, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages