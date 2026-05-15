ЦСКА си отдъхна за Брахими

В лагера на ЦСКА си отдъхнаха за състоянието на Мохамед Брахими. Французинът с алжирски корени напусна принудително терена пи равенството 1:1 с ЦСКА 1948 в сряда, като първоначалните сигнали бяха доста обезпокоителни. Крилото дълго време не можеше да се изправи на крака, след като понесе тежък удар от връхлетелия го на скорост вратар Петър Маринов.

Той бе заменен от Илиан Илиев, като измина разстоянието до резервната скамейка накуцвайки и придържан от двама човека. В крайна сметка обстойните медицински прегледи са показали, че травмата на десния флангови футболист не е сериозна и той ще бъде на линия за финала за Купата на България в сряда.

Все още не е ясно дали Брахими ще бъде в групата още за Вечното дерби с Левски утре. Христо Янев обаче няма да рискува с неговото състояние и французинът няма да попадне в стартовите 11. По крилата ще пробиват Алехандро Пиедраита и завръщащият се след изтърпяно наказание Лео Перейра.

Мохамед Брахими е офанзивният футболист в най-добра форма в ЦСКА, като е отбелязал 3 гола в последните 9 мача. Именно той донесе победите с по 1:0 над Лудогорец на "Васил Левски" и ЦСКА 1948 в Бистрица. Той е константна величина по десния фланг през пролетта, след като направи много силна зимна подготовка и спечели доверието на старши треньора.

Всички други футболисти в състава на Христо Янев са здрави. 47-годишният специалист на няколко пъти призна, че основната цел на спортно-техническия щаб е да разполага с пълна група за финала на 20 май. Поради тази причина и куп играчи "изчистиха" натрупаните си жълти картони в последните мачове.