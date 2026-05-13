Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме

Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме

  • 13 май 2026 | 19:59
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след равенството 1:1 с ЦСКА 1948 на стадион "Васил Левски". Наставникът на "армейците" намекна, че фокусът на отбора е върху предстоящия финал за Купата срещу Локомотив (Пловдив) на 20 май.

"Първото полувреме не са направили кой знае какво, от което ние да страдаме. Имаха една ситуация, от която се възползваха. Направихме всичко възможно, за да обърнем мача. Имахме достатъчно на брой положения. Не се получи и продължаваме напред.

Имаме нашите спортно-технически качества. Гледаме да разпределим енергията на футболистите по най-добрия начин. Не мога да бъде недоволен от желанието и старанието, просто някой трябва да завърши последния удар. Днес срещнахме отбор, който е силен на контраатака. В някои моменти ни затрудниха, в други успяхме да преодолеем ниския им блок. Трябва да бъдем малко по-умни в тези ситуации и да ги реализираме.

Имаме ясна цел и я следваме. Това е част от играта. Трябва да се съобразим с наказанията. Не искаме да поемаме никакви рискове и гледаме да извадим най-доброто на терена във всеки мач.

Чакам информация от медицинския щаб за състоянието на Брахими. Надявам се да бъде възстановен за важните мачове, които ни предстоят. Играем в такъв цикъл от мачове, в какъвто и противниците ни. Просто за някои от тях важността на мачовете не е толкова голяма, колкото за нас. Трябва да подходим малко по-различно към тях", каза Янев.

Снимки: Борислав Цветанов

