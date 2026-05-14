Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гидженов свири Левски - ЦСКА

Гидженов свири Левски - ЦСКА

  • 14 май 2026 | 11:19
  • 640
  • 3
Гидженов свири Левски - ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Съдия на №1 на България за 2025 година Радослав Гидженов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 35-ия кръг на efbet Лига. Мачът между "сини" и "червени" е в събота (16 май) от 16:00 часа на Националния стадион.

Другият мач от първата четворка, който е по същото време и противопоставя ЦСКА 1948 и Лудогорец, пък е поверен на Васил Минев. В групата с отборите между пето и осмо място в класирането - Любослав Любомиров ще свири Ботев (Пловдив) - Черно море, а Георги Гинчев е главен рефер на Арда - Локомотив (Пловдив).

16 май 2026 г., събота, 16:00 ч. 

ПФК Левски - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов 

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Никола Петров Джугански     

16 май 2026 г., събота, 16:00 ч. 

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов 

4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

16 май 2026 г., събота, 19:00 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Георги Любомиров Минев 

4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева    ВАР:    Геро Георгиев Писков    АВАР:    Станимир Лозанов Тренчев

СН:    Мартин Живков Богдев     

16 май 2026 г., събота, 19:00 ч.

 ПФК Ботев АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Драгомир Руменов Милев 

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Мартин Иванов Марков    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков

СН:    Крум Добринов Стоилов     

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 2736
  • 7
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4051
  • 24
Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 3234
  • 24
СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

  • 13 май 2026 | 23:42
  • 925
  • 0
Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

  • 13 май 2026 | 23:36
  • 801
  • 0
Бенковски победи в Аксаково

Бенковски победи в Аксаково

  • 13 май 2026 | 23:22
  • 671
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 3234
  • 24
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 2919
  • 10
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 3979
  • 2
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 2736
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 781
  • 0
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4051
  • 24