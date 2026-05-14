Гидженов свири Левски - ЦСКА

Съдия на №1 на България за 2025 година Радослав Гидженов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 35-ия кръг на efbet Лига. Мачът между "сини" и "червени" е в събота (16 май) от 16:00 часа на Националния стадион.
Другият мач от първата четворка, който е по същото време и противопоставя ЦСКА 1948 и Лудогорец, пък е поверен на Васил Минев. В групата с отборите между пето и осмо място в класирането - Любослав Любомиров ще свири Ботев (Пловдив) - Черно море, а Георги Гинчев е главен рефер на Арда - Локомотив (Пловдив).
16 май 2026 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Левски - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Никола Петров Джугански
16 май 2026 г., събота, 16:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Александър Костадинов Костадинов
16 май 2026 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Мартин Живков Богдев
16 май 2026 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Крум Добринов Стоилов