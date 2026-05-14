  Приятна изненада от фенове на ЦСКА в Панчарево

Приятна изненада от фенове на ЦСКА в Панчарево

  • 14 май 2026 | 16:37
Трима фенове на ЦСКА зарадваха отбора по време на тренировката на клубната база в Панчарево. Те са победители от играта на клубното приложение MyCSKA, чрез което са спечелили фен изживяване - среща футболистите и треньорския щаб.

Гидженов свири Левски - ЦСКА

"Днес клубната база в Панчарево се изпълни с още повече усмивки, емоции и истинска "червена" любов! Посрещнахме първите привърженици, които чрез събраните точки в клубното приложение MyCSKA спечелиха специалното фен изживяване - среща с първия отбор и треньорския щаб на ЦСКА.

Марио Андреев, Елена Манолова и Даниел Андреев имаха възможността да се докоснат до своите любимци, да играят с тях, да разговарят и да усетят атмосферата в дома на армейците. Те бяха посрещнати лично от момчетата и старши треньора Христо Янев, а доброто настроение и емоциите не стихнаха през цялото време.

Нашите фенове пристигнаха с много позитивна енергия, топла питка и специални подаръци за отбора и щаба - жестове, които още веднъж показаха колко силна е връзката в "червеното" семейство.

Разбира се, и те си тръгнаха от Панчарево с незабравими спомени, усмивки и специални подаръци от клуба. Ако все още не сте част от MyCSKA - присъединете се, събирайте точки и бъдете още по-близо до любимия отбор. Очакват ви още много специални емоции и незабравими моменти с ЦСКА!", написаха от клуба.

