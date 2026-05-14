Майкъла: Само Господ ни спаси да не загубим мача

Бившият футболист и ръководител в ЦСКА Георги Илиев-Майкъла не спести критиките си към играта на отбора след ремито с ЦСКА 1948 (1:1). Той бе мнение, че съставът воден от Христо Янев ще има сериозни проблеми, ако се представи по същия начин и във финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Ето цялото му изказване пред "Тема Спорт":

"В последните 10-15 минути ни надиграха тотално, а преди това имахме предимство в двубоя, но не съумяхме да обърнем резултата. Но нормално, това ни е нивото. Мен ме притеснява, че ако и срещу Локомотив Пловдив във финала за купата покажем такава игра, ще имаме проблеми, и то сериозни. Да, имахме петима наказани за този двубой с ЦСКА 1948, но това не е оправдание. Както и цикълът сряда - събота. Само Господ ни спаси да не загубим мача. Първото полувреме бе безпомощна история, последните минути на мача също. Сега срещу Левски трябва да се вдигнат и да спечелят за самочувствие преди финала за купата".