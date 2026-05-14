Венцеслав Иванов: Да завършим успешно

В събота, Ком (Берковица) приема Бдин (Видин). Срещата е от 21-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Бдин е от най-обиграните отбори. Имат добри и опитни футболисти. Винаги ни е било трудно срещу тях. Ние обаче сме в подем. Има настроение след резултатите, които записахме. Като цяло сезонът е успешен за нас. Постигнахме го със състав, в който половината футболисти са родени след 2005 година. Предстои ни последен домакински мач. Редно е да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.