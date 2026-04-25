Без голове в Сухиндол

0:0 приключиха в Сухиндол, едноименния тим на Павликени и гостуващия му Ком (Берковица). Срещата е от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига. През първото полувреме имаше по две голови опасности пред вратите. Николай Христов пък тресна гредата на Павликени. Въпреки отсъствието на основни футболисти, отбора от Берковица създаде достатъчно положения за гол през втората част. Най-чистите пропиляха Митко Панов, Георги Цеков и Ивайло Тодоров. Последният се устремяваше срещу вратата на противника в 65-ата минута, когато Цветомир Траянов го спря с нарушение и беше отстранен с червен картон.