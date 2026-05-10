  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Ком взе точките в Левски

  • 10 май 2026 | 01:00
Ком взе точките в Левски

Ком (Берковица) победи в град Левски, едноименния тим с 2:1. Срещата е от 20-ия кръг на Северозападна Трета лига. Домакините играха по-добре през първото полувреме. Капитанът им Ивайло Раденцов вкара от фаул в 33-ата минута. След почивката селекцията на Венцеслав Иванов контролираше всичко. Николай Джанков изравни с глава след центриране на Митко Панов в 48-ата минута. В 61-ата пък Мариян Огнянов центрира от фаул, вратаря на левскарите Иван Георгиев хвана топката, изпусна я и Антон Костов я насочи в мрежата за окончателното 1:2.

