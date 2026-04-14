  1. Sportal.bg
  2. Оукланд ФК
  Новозеландски национал е под въпрос за Световното първенство

Новозеландски национал е под въпрос за Световното първенство

  • 14 апр 2026 | 13:30
Новозеландският защитник Нандо Пийнакер ще направи всичко възможно да се възстанови навреме за Световното първенство, след като контузи рамото си при равенството 2:2 на своя Оукланд ФК срещу Мелбърн Виктъри в австралийското първенство през уикенда.

Очаква се Пийнакер да бъде в състава, избран от селекционера Дарън Бейзли за Мондиал 2026, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Оукланд ФК потвърди контузията на своя бранител, но от клуба коментираха в изявление, че роденият в Нидерландия 27-годишен футболист ще потърси допълнително мнение от специалист. За лечението на извадено рамо може да са необходими до 16 седмици.

Нова Зеландия започва участието си на Световното първенство срещу Иран на 15 юни. През уикенда имаше и по-добри новини за Бейзли, тъй като Крис Ууд - капитанът и голмайстор на отбора на Нова Зеландия, изигра първия си мач от близо шест месеца насам при равенството на Нотингам Форест - 1:1 срещу Астън Вила в Премиър лийг, след като се възстанови от операция на коляното.

Снимки: Gettyimages

