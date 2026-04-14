Новозеландски национал е под въпрос за Световното първенство

Новозеландският защитник Нандо Пийнакер ще направи всичко възможно да се възстанови навреме за Световното първенство, след като контузи рамото си при равенството 2:2 на своя Оукланд ФК срещу Мелбърн Виктъри в австралийското първенство през уикенда.

Очаква се Пийнакер да бъде в състава, избран от селекционера Дарън Бейзли за Мондиал 2026, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Оукланд ФК потвърди контузията на своя бранител, но от клуба коментираха в изявление, че роденият в Нидерландия 27-годишен футболист ще потърси допълнително мнение от специалист. За лечението на извадено рамо може да са необходими до 16 седмици.

Auckland FC have confirmed Nando Pijnaker dislocated his shoulder v Melbourne Victory, an injury that threatens his World Cup participation. He's seeking further opinion from a specialist but there's now only 9 weeks to go until the All Whites' first gamehttps://t.co/iHvK2IR6Qm — Phillip Rollo (@ByPhillipRollo) April 14, 2026

Нова Зеландия започва участието си на Световното първенство срещу Иран на 15 юни. През уикенда имаше и по-добри новини за Бейзли, тъй като Крис Ууд - капитанът и голмайстор на отбора на Нова Зеландия, изигра първия си мач от близо шест месеца насам при равенството на Нотингам Форест - 1:1 срещу Астън Вила в Премиър лийг, след като се възстанови от операция на коляното.

