Астън Вила не успя да победи изпадналия Бърнли

Астън Вила завърши наравно 2:2 при гостуването си на изпадналия Бърнли. Този резултат остави бирмингамци на пето място. Финалистът в Лига Европа бе далеч от най-доброто си ниво и имаше сериозни проблеми. Представянето на Вила в първенството последните седмици е повече от притеснително, тъй като тимът е спечелил само осем точки в последните девет кръга.

Бърнли поведе в осмата минута, кагота Джейдън Антъни се разписа от добавка, след като Емилиано Мартинес отрази удар на Лесли Угочукву. Домакините имаха предимство през първата част, но не се възползваха от него, а Зайън Флеминг пропусна най-добрата ситуация. Попадение на Оли Уоткинс бе отменено поради засада преди Рос Баркли да изравни малко преди почивката. Халфът засече с глава центриране на Джон Макгин от ъглов удар.

Aston Villa's 2-2 draw against Burnley means Unai Emery's side have now picked up just eight points in their last nine Premier League matches (W2 D2 L5).



Only Chelsea (4) and relegated Burnley (2) have won fewer in this period.



Villa are also without a win in their last six… pic.twitter.com/pajCRsVwTP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 10, 2026

Тимът на Емери започна доста по-добре второто полувреме и натискът му доведе до гол. Дълго подаване на Мартинес изведе Уоткинс зад защитата, а нападателят даде преднина на бирмингамци. Бърнли обаче отговори две минути по-късно, когато грешка на Мати Кеш бе наказана. Тя доведе до отлична комбинация и изравнителен гол на Флеминг. Това попадение донесе първа точка за домакините от около два месеца.

Снимки: Imago