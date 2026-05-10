Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила не успя да победи изпадналия Бърнли

Астън Вила не успя да победи изпадналия Бърнли

  • 10 май 2026 | 18:14
  • 767
  • 0

Астън Вила завърши наравно 2:2 при гостуването си на изпадналия Бърнли. Този резултат остави бирмингамци на пето място. Финалистът в Лига Европа бе далеч от най-доброто си ниво и имаше сериозни проблеми. Представянето на Вила в първенството последните седмици е повече от притеснително, тъй като тимът е спечелил само осем точки в последните девет кръга.

Бърнли поведе в осмата минута, кагота Джейдън Антъни се разписа от добавка, след като Емилиано Мартинес отрази удар на Лесли Угочукву. Домакините имаха предимство през първата част, но не се възползваха от него, а Зайън Флеминг пропусна най-добрата ситуация. Попадение на Оли Уоткинс бе отменено поради засада преди Рос Баркли да изравни малко преди почивката. Халфът засече с глава центриране на Джон Макгин от ъглов удар.

Тимът на Емери започна доста по-добре второто полувреме и натискът му доведе до гол. Дълго подаване на Мартинес изведе Уоткинс зад защитата, а нападателят даде преднина на бирмингамци. Бърнли обаче отговори две минути по-късно, когато грешка на Мати Кеш бе наказана. Тя доведе до отлична комбинация и изравнителен гол на Флеминг. Това попадение донесе първа точка за домакините от около два месеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Валенсия се отдалечи от опасната зона, Нико Уилямс уплаши цяла Испания

Валенсия се отдалечи от опасната зона, Нико Уилямс уплаши цяла Испания

  • 10 май 2026 | 19:24
  • 64
  • 0
Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 10 май 2026 | 19:19
  • 4987
  • 14
Реми с Дженоа гарантира оставането на Фиорентина в Серия "А"

Реми с Дженоа гарантира оставането на Фиорентина в Серия "А"

  • 10 май 2026 | 18:51
  • 229
  • 0
Хамбургер надви финалиста в Лига Европа Фрайбург в голово шоу

Хамбургер надви финалиста в Лига Европа Фрайбург в голово шоу

  • 10 май 2026 | 18:38
  • 309
  • 0
Кристъл Палас отдалечи Евертън от Европа

Кристъл Палас отдалечи Евертън от Европа

  • 10 май 2026 | 18:36
  • 406
  • 0
Нотингам Форест с важна точка срещу Нюкасъл, Елиът Андерсън наказа с късен гол бившия си тим

Нотингам Форест с важна точка срещу Нюкасъл, Елиът Андерсън наказа с късен гол бившия си тим

  • 10 май 2026 | 18:11
  • 748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10580
  • 16
Добруджа 0:0 Берое

Добруджа 0:0 Берое

  • 10 май 2026 | 19:14
  • 2742
  • 1
Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 10 май 2026 | 19:19
  • 4987
  • 14
Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 11662
  • 20
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 16878
  • 42
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 14334
  • 27