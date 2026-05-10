Астън Вила не успя да победи изпадналия Бърнли

Астън Вила завърши наравно 2:2 при гостуването си на изпадналия Бърнли. Този резултат остави бирмингамци на пето място. Финалистът в Лига Европа бе далеч от най-доброто си ниво и имаше сериозни проблеми. Представянето на Вила в първенството последните седмици е повече от притеснително, тъй като тимът е спечелил само осем точки в последните девет кръга.
Бърнли поведе в осмата минута, кагота Джейдън Антъни се разписа от добавка, след като Емилиано Мартинес отрази удар на Лесли Угочукву. Домакините имаха предимство през първата част, но не се възползваха от него, а Зайън Флеминг пропусна най-добрата ситуация. Попадение на Оли Уоткинс бе отменено поради засада преди Рос Баркли да изравни малко преди почивката. Халфът засече с глава центриране на Джон Макгин от ъглов удар.
Тимът на Емери започна доста по-добре второто полувреме и натискът му доведе до гол. Дълго подаване на Мартинес изведе Уоткинс зад защитата, а нападателят даде преднина на бирмингамци. Бърнли обаче отговори две минути по-късно, когато грешка на Мати Кеш бе наказана. Тя доведе до отлична комбинация и изравнителен гол на Флеминг. Това попадение донесе първа точка за домакините от около два месеца.
