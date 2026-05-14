Флик: Разочарован съм, но вече мислим за следващия мач

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира поражението от Алавес с 0:1 в 36-ия кръг на Ла Лига. Този резултат сложи край на серията на каталунците от 11 пореди шампионатни победи.

„Разочарован съм от резултата. Искахме да спечелим днес, но видях и положителни моменти. Доволен съм от представянето на отбора. Алваро Кортес дебютира и се справи много добре. Еспарт и Маркес също играха добре, както и Бернал след контузията си“, заяви Флик.

Барса развали победната си серия, Алавес изплува над чертата

„През първото полувреме имахме своите шансове, но в крайна сметка допуснахме гол след ъглов удар. В такива моменти ни липсваше концентрация. Трябва да приемем резултата и да се подготвим за неделния мач“, добави германският специалист.

„Отношението и подходът бяха добри, но това не беше лесен мач. Алавес игра много агресивно, всички го видяхме. Трябва да приемем случилото се“, завърши Флик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages