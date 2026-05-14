„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 15 години – ключово дерби между ЦСКА и Левски

През изминалата седмица се изигра 26-ия кръг в Елитната група до 15 години.

ЦСКА и Левски не излъчиха победител в дербито помежду им, което позволи на Лудогорец да увеличи аванса си на върха след победа срещу Национал. Ботев (Пловдив) също спечели 3 точки през този кръг, а ЦСКА 1948 и Спартак (Варна) не се победиха.

Битката във втората осмица също остава много интересна. Академик (Пловдив) ще изпадне от групата след като допусна нова загуба от Шипка старс 2015. Добруджа продължава борбата си за спасение след като записа важна победа срещу Черно море.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.