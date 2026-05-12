Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:
ЦСКА - Левски 1:1
0:1 Явор Славчев (18')
1:1 Румен Даскалов (62')
Национал - Лудогорец 1:4
0:1 Ник Георгиев (4')
0:2 Йоан Йорданов (6')
1:2 Александър Станчев (18')
1:3 Денислав Петров (39')
1:4 Александър Димитров (49')
Ботев (Пд) - Септември 4:3
1:0 Теодор Матев (11')
1:1 Давид Георгиев (15')
1:2 Александър Тошев (22')
1:3 Илия Даскалов (57')
2:3 Иван Бичовски (60')
3:3 Васил Въргулев (70')
4:3 Иван Бичовски (75')
ЦСКА 1948 - Спартак (Вapнa) 0:0
Втора осмица:
Дунав - Славия 2:1
1:0 Кристиан Асенов (37')
2:0 Айберк Назми (72')
2:1 Десислав Иванов (77')
Шипка Cтарс - Академик (Пд) 2:1
0:1 Пресиан Томов (16')
1:1 Тодор Влахов (45')
2:1 Георги Сталев (79;)
Черно море - Добруджа 1:2
0:1 Габриел Георгиев (6')
1:1 Денис Мюрветов (55')
1:2 Боян Митев (64')
Локомотив (Пд) - Етър 1:1
1:0 Александър Дечев (28')
1:1 Александър Георгиев (55')