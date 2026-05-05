Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:
Левски - ЦСКА 1948 4:0
1:0 Ландон Йескас (8')
2:0 Ландон Йескас (13')
3:0 Явор Славчев (37')
4:0 Емилиян Николов (50')
Лудогорец - Септември 1:0
1:0 Панайот Панайотов (80'+2)
Спартак (Вapнa) - Ботев (Пд) 2:3
0:1 Иван Бичовски (21')
0:2 Тодор Каракитуков (36')
2:1 Данаил Илиев (46')
2:2 Борис Анестиев (51')
2:3 Димитър Хачиков (79')
Национал - ЦСКА 2:1
1:0 Иван Дедев (18') д
2:0 Мартин Никодимов (70')
2:1 Валентин Иванов (73')
Втора осмица:
Славия - Локомотив (Пд) 2:0
1:0 Пол Дочев (19')
2:0 Пол Дочев (79') д
Черно море - Дунав 2:0
1:0 Панайот Манев (40')
2:0 Веселин Радев (57')
Етър - Шипка Cтарс 1:1
0:1 Георги Сталев (55') д
1:1 Цветомир Цанков (68')
Добруджа - Академик (Пд) 3:0
1:0 Мартин Хинев (9')
2:0 Велизар Иванов (60')
3:0 Габриел Георгиев (66')