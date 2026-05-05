Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 5 май 2026 | 21:28
  • 326
  • 0

Първа осмица:

Левски - ЦСКА 1948 4:0
1:0 Ландон Йескас (8')
2:0 Ландон Йескас (13')
3:0 Явор Славчев (37')
4:0 Емилиян Николов (50')

Лудогорец - Септември 1:0
1:0 Панайот Панайотов (80'+2) 

Спартак (Вapнa) - Ботев (Пд) 2:3
0:1 Иван Бичовски (21')
0:2 Тодор Каракитуков (36')
2:1 Данаил Илиев (46')
2:2 Борис Анестиев (51')
2:3 Димитър Хачиков (79')

Национал - ЦСКА 2:1
1:0 Иван Дедев (18') д
2:0 Мартин Никодимов (70')
2:1 Валентин Иванов (73')

Втора осмица:

Славия - Локомотив (Пд) 2:0
1:0 Пол Дочев (19')
2:0 Пол Дочев (79') д

Черно море - Дунав 2:0
1:0 Панайот Манев (40')
2:0 Веселин Радев (57')

Етър - Шипка Cтарс 1:1
0:1 Георги Сталев (55') д
1:1 Цветомир Цанков (68')

Добруджа - Академик (Пд) 3:0
1:0 Мартин Хинев (9')
2:0 Велизар Иванов (60')
3:0 Габриел Георгиев (66')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

  • 5 май 2026 | 21:10
  • 8760
  • 40
Хосу Урибе: Много важна точка

Хосу Урибе: Много важна точка

  • 5 май 2026 | 19:55
  • 904
  • 0
Орела: Не се отказваме, ще разчитаме на другите отбори

Орела: Не се отказваме, ще разчитаме на другите отбори

  • 5 май 2026 | 19:38
  • 861
  • 3
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 16760
  • 28
Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 5 май 2026 | 18:44
  • 823
  • 0
БФС глоби Левски с над шест бона

БФС глоби Левски с над шест бона

  • 5 май 2026 | 18:37
  • 1027
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

  • 5 май 2026 | 21:10
  • 8760
  • 40
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 16760
  • 28
Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

  • 5 май 2026 | 21:02
  • 1921
  • 7
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 20702
  • 160
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 4778
  • 2
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 12124
  • 3