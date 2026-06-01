Чорбаджийски и Иванов изпаднаха от елита на Румъния

Отборът на Херманщат изпадна от Лига 1 на Румъния. Това стана факт, след като загуби реванша от плейофа за влизане/оставане в елита срещу Волунтари с 0:3. Тимът на Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов бе спечелил първата среща с 3:2, но днешното поражение бе фатално и подпечата съдбата им след общото 5:3 в полза на Волунтари. Българският защитник игра пълни 90 минути, докато Точката отново не бе в групата на своя тим.

Волунтари стигна до победата през второто полувреме, когато Матко Бабич реализира две дузпи в 50-ата и 75-ата минута, а Йоан Толеа оформи крайното 3:0 в 98-ата минута.

Така през новия сезон Волунтари ще играе в Суперлигата на Румъния, докато Херманщат изпада във второто ниво.

