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Румънският отбор на Божидар Чорбаджийски може да прекрати съществуването си

  • 3 юни 2026 | 14:39
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Румънският отбор на Божидар Чорбаджийски може да прекрати съществуването си

Изпадането от Суперлигата на Румъния в понеделник представлява не само спортен провал за отбора на Херманщат, където играе българският защитник Божидар Чорбаджийски, но и много големи финансови загуби, като се има предвид, че клубът от Сибиу така или иначе беше в много трудно положение.

Херманщат в продължение на пет сезона имаше почти непрекъснати финансови проблеми, което доведе до напускането на доста футболисти – в това число и на българския халф Антони Иванов, а също така и до загубени съдебни битки за пари. Иванов, както и бразилецът Жаир, напуснаха отбора и не взеха участие в последните мачове.

В понеделник тимът от Сибиу с Божидар Чорбаджийски в състава отстъпи с 0:3 на Волунтари – поражение, което заличи победата с 3:2 от първата среща и изпадна състава във второто ниво. Там обаче дори може и да няма отбор, като до дни Божидар Чорбаджийски и съотборниците му трябва да разберат бъдещето си. Договорът на българския бранител е до юни 2027-а година. Той се присъедини към "червено-черните" през януари тази година с цел да помогне за оставането и се представи прилично с 18 изиграни мача, два отбелязани гола и една асистенция, а два пъти беше номиниран и за отбора на кръга в Суперлигата на Румъния.

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