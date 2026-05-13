Черно море Тича предлага на феновете организиран безплатен транспорт до Шумен

Черно море Тича ще зарадва феновете на тима с организиран безплатен транспорт до Шумен, където утре ще се играе мач №3 от плейофите от полуфиналната фаза на Sesame НБЛ. "Моряците" ще търсят задължителна победа, тъй като изостават с 0-2 в серията.

"Организиран БЕЗПЛАТЕН транспорт за утрешния мач в Шумен!

За Мач 3 от полуфиналите срещу Балкан, утре (14.05) клубът организира транспорт Варна → Шумен за всички фенове, които искат да бъдат зад отбора в Арена Шумен.

Сборен пункт: 18:15 ч. пред зала „Христо Борисов“.

Дестинация: Арена Шумен (начало на мача 20:30)", написаха от варненския клуб в официалните си профили в социалните мрежи.

Снимки: Борислав Трошев