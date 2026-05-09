Николай Стоянов пред Sportal.bg: По-мекото начало на мача от наша страна ни изигра лоша шега

Капитанът на Черно море Тича Николай Стоянов коментира пред Sportal.bg драматичната загуба след продължение от Балкан в Ботевград в първата среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима.

“По-мекото начало на мача от наша страна ни изигра лоша шега. Те влязоха твърдо още от първата минута. Това е, което могат да ни предложат те - твърда игра, успяха да го задържат 40 минути. С това се и задържаха в срещата, тъй като ние започнахме второто полувреме да играем горе-долу на тяхната скорост.

Смятам, че няколко неща трябва да подобрим в нашата игра, за да имаме успех срещу този отбор, надявам се да успеем за два дни, да си вземем поуките. За четвърти път играем в “Арена Ботевград” този сезон и за четвърти път мисля, че сценарият е един и същ. Надявам се други ден да е по-различно”, сподели крилото на варненци.

Цялото интервю с Николай Стоянов можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg