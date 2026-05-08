Черно море Тича ще домакинства в "Арена Шумен" в полуфиналите на Sesame НБЛ

"Арена Шумен" ще приеме домакинствата на варненския Черно море Тича и във втория етап на плейофите в Sesame Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ).

Варненци ще играят срещу Балкан в полуфиналната серия, а първият мач предстои на 9 май в "Арена Ботевград" от 19:15 часа. Два дни по-късно (11 май) двата тима ще се срещнат отново в същата зала в Ботевград.

Третият двубой, чийто домакин ще бъде Черно море Тича, ще се проведе в "Арена Шумен" на 14 май (четвъртък) от 20:30 часа. Евентуален четвърти мач ще се състои отново в Шумен от 14:00 часа на 16 май (събота).

"Sesame Национална баскетболна лига със съдействието на кмета на Община Шумен проф. Христо Христов, и съвместно с двата отбора - Черно море Тича и Балкан, предприеха тази стъпка, за да може срещите от полуфиналите да бъдат достъпни за повече фенове на българския баскетбол. По тази причина бяха направени размествания в част от събитията, провеждащи се в "Арена Шумен", за да може залата да приеме два от полуфиналистите в шампионата при мъжете", коментираха от НБЛ.

Всички мачове от полуфиналите ще бъдат излъчвани пряко в каналите на телевизия Max Sport.