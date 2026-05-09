  Николай Грозев пред Sportal.bg: Успяхме да излъжем Черно море Тича, двата отбора бяхме напълно равностойни

Николай Грозев пред Sportal.bg: Успяхме да излъжем Черно море Тича, двата отбора бяхме напълно равностойни

  • 9 май 2026 | 22:40
  • 362
  • 0

Капитанът на Балкан Николай Грозев заяви след края на мача с Черно море Тича, спечелен от “зелените” след продължение в Ботевград, че се надява феновете на тима да са по-смирени в следващата среща, за да не се стига до ексцесии като тези от днес, които едва не доведоха до прекратяване на двубоя. Балкан поведе с 1-0 победи в полуфиналната плейофна серия между двата тима в Sesame НБЛ.

“Смятам, че доста се поизнерви обстановката и призовавам всички фенове да сдържат доколкото могат емоциите си. И ние супер много се изнервяме от някои съдийски решения, но в крайна сметка те са съдиите, каквото решат те - това е. Надявам се публиката да е по-смирена, да няма наказания, казах го и на някои от тях, дори на шега. Но и ние ги напрегнахме страшно много с толкова много грешки и изпуснати фаулове - оттам дойде още по-голямото напрежение в мача.

Смятам, че успяхме да излъжем Черно море Тича в някоя мини ситуация, с нищо повече, бяхме напълно равностойни и двата отбора”, коментира пред Sportal.bg Грозев.

Цялото изказване на Николай Грозев можете да изгледате във видеото по-долу.

