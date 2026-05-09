Константин Тошков пред Sportal.bg: Емоциите винаги ще взимат връх!

Константин Тошков говори след победата на своя Балкан над Черно море Тича с 91:89 в мач номер едно от полуфиналната фаза от плейофите на Sesame НБЛ. Срещата завърши при равенство 82:82 в редовното време и се реши след изключителна драма в продължението, а заради грозни сцени по трибуните мачът можеше и да не приключи. В специалния си отзив пред Sportal.bg. Тошков призова публиката на Балкан да напълни залата още повече за следващата среща и призова запалянковците да не се поддават на провокациите, ставащи на паркета, защото в подобни драматични двубои така или иначе емоциите винаги взимат връх.

“Първо, искам да благодаря на всички хора, които дойдоха, направиха страхотна атмосфера, ще се радвам да ги видя в понеделник в още по-пълен състав, да видя залата пълна, защото ще имаме нужда от подкрепата им. Мачът го видях - беше един много тежък мач след продължение. Ние бяхме водещите в по-голямата част от мача, но в края те взеха една преднина, която ние опитвахме да догоним. Успяхме, влязохме в продължение и там съумяхме просто да покажем една по-сърцата игра, да искаме повече победата.

Нищо не означава тази победа. Да, дава един комфорт, че е 1-0, а не 0-1, но по най-бързия начин трябва да забравим мача, защото само след 48 часа ни предстои следващ мач, който със сигурност ще бъде още по-тежък и от този. Така че какво очаквам? Ние играем мач за мач, не очаквам нищо, искам просто да видя същото от наша страна и, разбира се, малко по-малко грешки в нападение от наша страна и в защита, защото мачът беше наистина малко по като че ли напрегнат, прибързан и двата отбора направихме доста грешки.

Имахме един доста емоционален мач за Купата, който загубихме и имаше тогава отсъждания, от които в хората остана една горчивина и болка. Може би това доведе до техните реакции и наистина това, към което мога да призова всеки на трибуните на следващия мач, е просто да подкрепят любимия си отбор и да се наслаждават на играта такава, каквато е. Разбира се, емоциите ще взимат връх понякога, но да не забравят, че те подкрепят Балкан и съдиите не могат да ги контролират”, каза Тошков.