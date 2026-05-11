Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

  • 11 май 2026 | 22:37
Наставникът на Балкан Йован Попович коментира пред Sportal.bg драматичната победа на водения от него тим срещу Черно море Тича в Ботевград в мач №2 от полуфиналната серия между двата тима в плейофите на Sesame НБЛ. Балкан вече води с 2-0 победи.

“Мисля, че всеки мач против Варна е такъв - от 2 до 5 точки. Варна е супер тим, мисля, че физически е най-добрият отбор в българското първенство. Мисля, че накрая бяхме малко по-уверени, Травис МакКонико и Джамари Блекмън имаха силни последни 5 минути и практически това реши мача.

Мисля, че всеки мач на полуфинал в първенството трябва да бъде драматичен. Очаквам в следващия мач максимално агресивна игра от страна на Варна, практически това е последен шанс за тях да се върнат в играта за финала. Ние, ако искаме да постигнем добър резултат, трябва да забравим тези два мача, които изиграхме в Ботевград и да се подготвим максимално следващия мач.

21 Балкан 80:78 Черно море Тича

Малка е вероятността Демонд Робинсън да се върне в игра до края на сезона. Неговият проблем е само в глезена, но контузията е сериозна и трябва време, за да може той да се върне в някакво нормално състояние”, сподели Попович.

Цялото интервю със старши треньора на Балкан можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Борислав Трошев

