Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Отново спечелихме с характер, Черно море Тича заслужаваше победата колкото нас

Крилото на Балкан Алекс Симеонов заяви, че ботевградчани са пречупили с характер Черно море Тича във втория двубой от полуфиналната плейофна серия между двата тима от Sesame НБЛ.

“Честно казано, спечелихме отново с характер, раздадохме се. Поздравления и за отбора на Черно море, защото и те се раздадоха. Колкото ние заслужавахме, толкова заслужаваха и те. Имахме спортен шанс, видяхте.

21

Радвам се, че успяхме да оползотворим домакинското предимство, защото, знаете, една победа на чужд терен, обръща изцяло психологията на плейофа.

С характер, това беше водещото. Те ни поведоха с 8-10 точки, но съумяхме да се върнем. Накрая индивидуалната класа също си каза думата - Травис (МакКонико) вкара тежи шутове, така че това е, което смятам, че ни помогна”, коментира пред Sportal.bg след края на срещата опитното крило. Балкан води с 2-0 победи в серията.

Цялото интервю с Алекс Симеонов можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Борислав Трошев