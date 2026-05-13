Спартак отпътува без двама за столицата

Спартак Варна ще бъде без двама от титулярите си в може би най-важния мач за оставане в efbet Лига срещу Септември София. Опорният халф Цветослав Маринов и нападателят Георг Стояновски пропускат двубоя срещу столичани заради наказания.

Отсъствието на двамата футболисти обаче няма да промени тактическата постройка на тима, воден от Гьоко Хаджиевски. Очаква се Маринов да бъде заменен от Джон Емануел, който се включи много силно и покри голям периметър в полузащитата през второто полувреме срещу Славия София.

Атакуващият халф Талисон Гонсалвеш по всяка вероятност ще подпомага Цветелин Чунчуков в предни позиции. В търсене на голове „соколите“ ще разчитат най-вече на своя най-опасен нападател – Александре Нашименто Да Силва-Шанде.

Двубоят е в четвъртък от 15:15 часа на стадиона в квартал Драгалевци. След срещата варненци няма да се прибират у дома, а ще останат на лагер в хотел в София. Тимът ще се подготвя в националната футболна база Бояна преди гостуването си на Монтана в понеделник.

/Пламен Трендафилов/