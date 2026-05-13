Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак отпътува без двама за столицата

Спартак отпътува без двама за столицата

  • 13 май 2026 | 09:07
  • 165
  • 0
Спартак отпътува без двама за столицата

Спартак Варна ще бъде без двама от титулярите си в може би най-важния мач за оставане в efbet Лига срещу Септември София. Опорният халф Цветослав Маринов и нападателят Георг Стояновски пропускат двубоя срещу столичани заради наказания.

Отсъствието на двамата футболисти обаче няма да промени тактическата постройка на тима, воден от Гьоко Хаджиевски. Очаква се Маринов да бъде заменен от Джон Емануел, който се включи много силно и покри голям периметър в полузащитата през второто полувреме срещу Славия София.

Атакуващият халф Талисон Гонсалвеш по всяка вероятност ще подпомага Цветелин Чунчуков в предни позиции. В търсене на голове „соколите“ ще разчитат най-вече на своя най-опасен нападател – Александре Нашименто Да Силва-Шанде.

Двубоят е в четвъртък от 15:15 часа на стадиона в квартал Драгалевци. След срещата варненци няма да се прибират у дома, а ще останат на лагер в хотел в София. Тимът ще се подготвя в националната футболна база Бояна преди гостуването си на Монтана в понеделник.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 2814
  • 4
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 6486
  • 23
Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 9105
  • 43
Балтанов: Нека сме малко по-смирени

Балтанов: Нека сме малко по-смирени

  • 12 май 2026 | 22:49
  • 1399
  • 5
Тунчев: Искахме да си възвърнем самочувствието

Тунчев: Искахме да си възвърнем самочувствието

  • 12 май 2026 | 22:29
  • 1355
  • 1
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 21551
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 9105
  • 43
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 6486
  • 23
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 2814
  • 4
Интер и Лацио във финал с огромен заряд

Интер и Лацио във финал с огромен заряд

  • 13 май 2026 | 08:33
  • 1097
  • 1
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 21551
  • 57
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 35588
  • 72