Футболът сближава хората

Определено този девиз бе ярко затвърден в последните две домакински срещи на Спартак Варна. По инициатива на ръководството на клуба за втори път бяха осигурени 250 билета за децата от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

Основната цел е малчуганите да бъдат мотивирани да станат част от голямото футболно семейство, да изградят трайна любов към спорта и да подкрепят любимия си отбор. Децата заеха местата си в специално обособения сектор, а облечени с фланелки на клуба и със синьо-бели балони, още от първите минути създадоха страхотна атмосфера. С възгласи и познати футболни рефрени те ясно показаха, че расте ново поколение привърженици на великата игра.

/Пламен Трендафилов/