Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Футболът сближава хората

Футболът сближава хората

  • 10 май 2026 | 15:05
  • 837
  • 0

Определено този девиз бе ярко затвърден в последните две домакински срещи на Спартак Варна. По инициатива на ръководството на клуба за втори път бяха осигурени 250 билета за децата от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

Основната цел е малчуганите да бъдат мотивирани да станат част от голямото футболно семейство, да изградят трайна любов към спорта и да подкрепят любимия си отбор. Децата заеха местата си в специално обособения сектор, а облечени с фланелки на клуба и със синьо-бели балони, още от първите минути създадоха страхотна атмосфера. С възгласи и познати футболни рефрени те ясно показаха, че расте ново поколение привърженици на великата игра.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

  • 10 май 2026 | 13:21
  • 2018
  • 1
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7473
  • 23
БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

  • 10 май 2026 | 13:02
  • 1608
  • 2
Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

  • 10 май 2026 | 11:20
  • 2154
  • 7
Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

  • 10 май 2026 | 10:36
  • 2387
  • 7
В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

  • 10 май 2026 | 10:16
  • 13378
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7473
  • 23
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 4991
  • 3
11-те на Ботев (Враца) и Септември

11-те на Ботев (Враца) и Септември

  • 10 май 2026 | 15:38
  • 984
  • 0
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 388
  • 0
След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

  • 10 май 2026 | 15:47
  • 2910
  • 0
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 7327
  • 10